Допомагав людям евакуюватися: що відомо про загиблого внаслідок обстрілу Херсона лейтенанта поліції

Він поклав своє життя, щоб врятувати інших.

На жаль, внаслідок обстрілу Херсона російськими військами загинув лейтенант поліції. Його звали Ігор Місюня.

Про це повідомило МВС України.

Загиблий лейтенант у Херсоні / Фото: МВС

Що відомо про загиблого

Правоохоронцю було 29 років. Службу в поліції розпочав у 2017 році у місті Долинській.

"У поліцейського залишилася дружина і двоє дітей. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 26 грудня армія РФ кілька разів атакувала Херсон з різних видів зброї. Троє людей поранені, один із них – у тяжкому стані.

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