Допомагав рашистам грабувати своїх односельців: СБУ затримала колаборанта на Харківщині (фото)

Житель одного із сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з окупантами.
На деокупованій території Харківщини СБУ затримала колаборанта, який допомагав російським військовим грабувати своїх односельців.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.
Зокрема, зловмисник:
- надавав ворожим солдатам продукти;
- забезпечував окупантів житлом;
- наводив рашистів на будинки заможних односельців, щоб забрати у них побутову техніку та автомобілі;
- допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.
Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.
Поплічника окупантів затримала СБУ під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.
Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.
Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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