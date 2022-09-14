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Допомагав рашистам грабувати своїх односельців: СБУ затримала колаборанта на Харківщині (фото)

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Допомагав рашистам грабувати своїх односельців: СБУ затримала колаборанта на Харківщині (фото)

фото / СБУ

Житель одного із сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

На деокупованій території Харківщини СБУ затримала колаборанта, який допомагав російським військовим грабувати своїх односельців.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення. 

Зокрема, зловмисник:

  • надавав ворожим солдатам продукти;
  • забезпечував окупантів житлом;
  • наводив рашистів на будинки заможних односельців, щоб забрати у них побутову техніку та автомобілі;
  • допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло. 

Поплічника окупантів затримала СБУ під час оперативного відпрацювання деокупованих територій. 

Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. 

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
882
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