Допомагав рашистам грабувати своїх односельців: СБУ затримала колаборанта на Харківщині (фото)

Житель одного із сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

На деокупованій території Харківщини СБУ затримала колаборанта, який допомагав російським військовим грабувати своїх односельців.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.

Зокрема, зловмисник:

надавав ворожим солдатам продукти;

забезпечував окупантів житлом;

наводив рашистів на будинки заможних односельців, щоб забрати у них побутову техніку та автомобілі;

допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.

Поплічника окупантів затримала СБУ під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.

Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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