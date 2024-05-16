Допомагав росіянам готувати наступ на Харківщину: СБУ спіймала ворожого агента 

У Харкові СБУ затримала ще одного агента ФСБ. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину. Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників. У разі виявлення потрібних локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки звіту для ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт.

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі чоловік прославляв "вагнерівців" та Росію.

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