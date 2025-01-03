Допомагав ухилянтам втекти до Угорщини: на Закарпатті затримали прикордонника

Наразі триває слідство.
Офіцери ДПСУ та СБУ затримали прикордонника Чопського загону, який за 6000 доларів допомагав нелегально переправляти чоловіків призовного віку до Угорщини.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Прикордонник встановлював контакти з місцевими жителями, що займаються організацією переправлення чоловіків призовного віку з України до Угорщини", - йдеться в повідомленні.
Він передавав організаторам схеми інформацію про рух прикордонних нарядів та місця розташування відеоспостереження.
"Військовослужбовця затримали "на гарячому", вилучили грошові кошти і телефон. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті чоловіки у формі залізничників намагались перетнути кордон.
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