Допомагав уникнути ротації на передову: на Тернопільщині затримали депутата

Затримано і депутата, і його посередника-помічника.

На Тернопільщині СБУ затримала депутата, який допомагав співробітникам військкомату уникнути ротації на передову. Депутат сільради мобілізувався до ЗСУ, а зараз проходить службу на території регіону.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Встановлено, що за гроші він пропонував мобілізованим своє "сприяння" в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах.

Задокументовано, що саме з такою пропозицією "бізнесмен" звернувся до службовця місцевого військкомату, якого мали відправити на передову. "Вирішити питання" з його керівництвом про відтермінування на фронт обіцяв за шість тисяч доларів.

До незаконної діяльності посадовець залучив знайомого підприємця - той був посередником для передавання хабаря. Втім, маскування злочину не допомогло його організатору, бо правоохоронці затримали депутата та його спільника під час передавання їм всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі.

СБУ затримала депутата на Тернопільщині, який допомагав співробітникам військкомату уникнути ротації на передову. / Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за статтею "зловживання впливом". Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначається, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зокрема, перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми.

Як повідомлялося, на Одещині піймали посадовця військової частини. Він вимагав з підлеглих гроші за можливість взяти відгул. Ціна такої "послуги" була чотири тисячі гривень.

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