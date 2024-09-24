Допомагав військовим служити в тилу: на Закарпатті ДБР викрило керівника батальйону

На фігурантів чекає суд.
На Закарпатті ДБР викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу. Його та спільника затримали.
Про це повідомляє ДБР.
Деталі
Як зазначається, працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті.
“Частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій, решта – залишитись на заході України. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. Він залучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати кошти від солдатів”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1 300 доларів за включення його до списку “тиловиків”. Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, усі деталі наразі встановлюють правоохоронці.
Встановили, що спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько 30 000 доларів готівкою. Обох затримали правоохоронці.
Раніше колишнього керівника Рівненського ТЦК Сергія Луцюка 5 серпня Рівненський міський суд залишив під вартою без права на внесення застави. Військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
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