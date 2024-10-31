Допомагав запускати супутники-шпигуни: у Харкові затримали директора роспідприємства

До початку війни чоловік тривалий час проживав у Росії та має російський паспорт

Правоохоронці викрили 47-річного харків’янина, котрий допомагав РФ збирати дані про ЗСУ.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний – харків’янин, який є генеральним директором російського підприємства, розташованого у місті Волгоград РФ. За даними слідства, він допомагав ворогам налаштовувати супутники-шпигуни.

Правоохоронці викрили 47-річного харків’янина, котрий допомагав РФ збирати дані про ЗСУ. / Фото: Харківська обласна прокуратура

Російський паспорт затриманого / Фото: Харківська обласна прокуратура

Відомо, що у травні 2023 року «Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» запустила радіолокаційний супутник «Кондор-ФКА №1», який є засобом цілодобової високодетальної розвідки та використовується представниками РФ як у цивільній, так і у військовій сферах.

Згодом, харків’янин залучав своїх працівників до валідаційних підсупутникових спостережень під час льотних випробувань КС «Кондор-ФКА».

Серед військових задач даний космічний комплекс проводив розвідку українських військових об'єктів, а також виявляв зосередження військ ЗСУ.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Зокрема, керівник роспідприємства передав випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статтею 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові.

Чоловікові повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (частина 1 статті 111-2 Кримінального Кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Чернівецькій області двох учасників регіонального осередку руху "народовладдя", які шпигували за Силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації.

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