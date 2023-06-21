Допомагав збувати "пальонку": на Полтавщині викрили зухвалого експосадовця податкової

ДБР повідомили про підозру ексначальнику одного з відділів Головного управління податкової служби у Полтавській області, який заради особистої наживи сприяв незаконній діяльності місцевого лікеро-горілчаного заводу.

На Полтавщині викрили експосадовця податкової, який "прикривав" незаконний бізнес місцевого лікеро-горілчаного заводу і навіть сам продавав підроблений алкоголь.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Підприємство виробляло горілку та різноманітні алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками. Щоб прикрити таку діяльність та не сплачувати податки, готову продукцію підприємство збувало гуртовими партіями за готівку по всій Україні і не показувало це у податковій звітності. За одну зміну завод виготовляв від 30 до 60 тис. пляшок підробленої продукції.

Склади підробленої продукції / Фото: Державне бюро розслідувань

Зазначається, що лише від одного складу, на якому зберігалося понад 74 тисячі пляшок з алкоголем, бюджет держави недотримував близько 2,5 млн гривень акцизного податку.

Водночас прикривав цю діяльність керівник підрозділу місцевої податкової, який разом з підлеглими мав би контролювати достовірність податкової звітності та обсяги виробництва алкогольних напоїв.

Однак він вирішив "заплющувати очі" на порушення та навіть надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність. Також порушник узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення податкових перевірок, які в результаті були лише формальністю.

Також податківець самотужки продавав контрафактний алкоголь на території Полтавської області.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили на виробництві та складах підприємства понад 400 тис. пляшок з підробленими марками акцизного податку та сотні тисяч підроблених акцизних марок.

Після початку розслідування ДБР фігуранта звільнили з податкової служби. Тепер його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки України викрили на Закарпатті одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії світових брендів.

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