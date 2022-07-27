Допомагаємо нашим партнерам вистояти проти енергетичного тиску РФ - Зеленський про збільшення постачати електрику до ЄС

Глава держави Володимир Зеленський заявив, Україна в майбутньому буде однією з гарантів європейської енергетичної безпеки.

Зеленський нагадав, що незважаючи на активні бойові дії, Україна в рекордний термін забезпечила приєднання своєї енергомережі до енергосистеми всієї Європи.

Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні у ніч проти 28 липня.

"Готуємося до збільшення нашого експорту електрики споживачам у Європейському Союзі. Попри таку війну, ми в рекордний термін забезпечили приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. Наш експорт дає нам змогу не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску. Поступово зробимо Україну одним з гарантів європейської енергетичної безпеки саме завдяки нашому внутрішньому виробництву електрики", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, всі держави члени ЄС підтримують рішення збільшити обсяги експорту української електроенергії вже цього тижня. Таким чином Україна може допомогти Європі компенсувати обсяги російського газу, від якого ЄС довелось відмовитись.

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