Допомагав окупантам: екскапітан збірної Тимощук отримав підозру за пособництво РФ

Колишній капітан збірної команди України з футболу Анатолій Тимощук / © Associated Press

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Колишньому капітану збірної команди України з футболу, який допомагав збирати гроші для військових підрозділів РФ, що воюють проти України, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору колишньому українському футболісту, який тривалий час мешкає у РФ та підтримує військові підрозділи країни-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

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Колишній капітан збірної команди України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу «Зеніт». У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст-зрадник Анатолій Тимощук, футболку якого продали за 700 тис. рублів.

Тимощук передав футболку на аукціон для допомоги Курській області / © Київська міська прокуратура

Гроші від продажу лотів пішли на допомогу «106-му розвідувальному батальйону» зс РФ, відомому як «розвідзагін 106 „Москва“, а надалі перейменованому в „светлояр“ зс РФ.

Зазначимо, що в січні 2023 року до колишнього футболіста рішенням РНБО України було застосовано персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.

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Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.