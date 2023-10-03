Допоміг РФ захопити єдину субмарину в Україні: ексвійськовому повідомлено про підозру у зраді

СБУ повідомила про підозру зраднику, який допоміг ворогу захопити єдину українську субмарину.

СБУ повідомила про підозру 34-річному уродженцю Звягеля (до 2022 року Новоград-Волинський - ред.) Житомирської області, який 2014 року допоміг Росії захопити єдину українську субмарину "Запоріжжя".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, від 2011 року фігурант проходив військову службу на посаді інженера радіотехнічної бойової частини великого підводного човна "Запоріжжя" Центру морських операцій Військово-Морських Сил ЗС України (дислокувався у Криму).

"Під час тимчасової окупації Кримського півострова у травні 2014 року старший лейтенант добровільно перейшов на бік ворога та допоміг встановити контроль над єдиною українською субмариною. Він відмовився виконати наказ щодо передислокації підводного човна "Запоріжжя" на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

Натомість військовий-зрадник присягнув Збройним силам Росії, отримав російський паспорт та продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ – на тій же посаді.

"Втім, із військовою кар’єрою в окупаційному флоті у фігуранта «не склалося»: як тільки потреба у його "послугах" відпала, його звільнили "через службову невідповідність", - розповіли в СБУ.

За оперативними даними спецслужби, нині він працює на одному з підприємств держкорпорації із атомної енергії "Росатом" у Калузькій області РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Також наказом Міністерства оборони України за порушення військової присяги його позбавлено офіцерського звання та звільнено з військової служби.

Попри те, що зловмисник переховується від правосуддя, СБУ відомі його місце проживання, ідентифіковані його дані та коло контактів.

Нагадаємо, СБУ викрила одну із найбільших агентурних мереж РФ за весь час війни (фото).

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