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Допомога Чехії у постачанні боєприпасів та нещадні обстріли Сумщини: головні новини ночі 19 березня 2024 року

Допомога Чехії у постачанні боєприпасів та нещадні обстріли Сумщини: головні новини ночі 19 березня 2024 року

Україні потрібні боєприпаси / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • На Сумщині пролунало 214 вибухів Читати далі –>
  • Туреччина готова до будь-якої ролі, щоб сприяти переговорам між Україною та Росією - Ердоган Читати далі –>
  • Американський безпілотник аварійно приземлився у Польщі Читати далі –>
  • Чехія прагне чим швидше доставити Україні боєприпаси - Павел Читати далі –>
  • У Шепетівці посмертна донорка подарувала нове життя чотирьом людям Читати далі –>

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