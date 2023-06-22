Допомога Херсонщині: «Фармак» та БФ Родини Жебрівських відправили знеболюючі, протизапальні та протигрибкові лікарські засоби

В перші дні трагедії внаслідок підриву російськими терористами Каховської ГЕС фармацевтична компанія «Фармак» спільно з Благодійним фондом Родини Жебрівських* відправили на Херсонщину знеболюючі, протизапальні, протигрибкові та інші лікарські засоби, що були терміново необхідні постраждалим. Ліки були направлені в Херсонську обласну інфекційну лікарню імені Г. І. Горбачевського, а також у волонтерський штаб для роздачі населенню.

Також закуплено та передано 70 помп для відкачування води, 40 теплових гармат для просушування будинків та 200 комплектів постільної білизни для постраждалих. Загалом надано допомогу на 2 млн грн.

«Наша ціль – мінімізувати наслідки цієї катастрофи для жителів Херсонщини. В першу чергу ми зосередилися на забезпеченні людей ліками, а днями відправили допомогу для відновлення вцілілого житла і побуту», – зазначила Станіслава Плескач, директорка Благодійного фонду Родини Жебрівських.

*Благодійний фонд Родини Жебрівських та компанія «Фармак» є частинами діяльності родини Жебрівських і відповідають за благодійну та бізнес-діяльність родини.