Допомога Канади, арешт китайського мільярдера і "робота ППО" в Росії: головні новини ночі 16 березня

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Головні новини ночі 16 березня 2023 року:
- Пролетіла близько тисячі кілометрів: КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету Читати далі –>
- У США паводок підтопив каньйон: є жертви й постраждалі Читати далі –>
- Прогриміли вибухи неподалік бєлгородської ТЕЦ: подробиці інциденту (фото і відео) Читати далі –>
- Незаконно привласнив 1 мільярд доларів: у Нью-Йорку заарештували китайського бізнесмена Читати далі –>
- Танки для ЗСУ: коли Канада відправить "леопардів" до України Читати далі –>
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