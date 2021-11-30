Допомога на поховання пенсіонера: розмір допомоги, як отримати, коли можуть відмовити у виплаті

Допомога на поховання пенсіонера: розмір допомоги, як отримати, коли можуть відмовити у виплаті

Допомога на поховання пенсіонера — грошова виплата особі, яка поховала пенсіонера власним коштом. Її можна отримати після поховання. В яких саме випадках можуть відмовити у виплаті і що робити, розбирався ТСН.ua.

Допомога на поховання пенсіонера, розмір якої в 2021 році становить суму двомісячної пенсії померлого, виплачується одноразово особі, що здійснювала поховання.

При цьому вік людини (деяким особам пенсійний вік скорочують на 5-10 років: наприклад, при важких чи шкідливих умовах роботи) та вид пенсії (пенсія по інвалідності, пенсія за вислугу років працівникам освіти, пенсія соціального забезпечення тощо), яку отримував померлий, не має значення.

Якщо пенсіонер отримував пенсію відповідно до статті 61 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, розмір допомоги на поховання збільшується до тримісячної пенсії (але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму).

Виплата допомоги здійснюється виключно через банківські установи.

Коли можуть відмовити у виплаті грошової допомоги на поховання пенсіонера

Лише в тому випадку, коли в поданих до органу Пенсійного фонду документах було виявлено помилку в написанні прізвища, ім’я або по батькові померлого. Ця інформація повинна повністю збігатися зі збереженою в базі даних та на копіях документів по пенсійній справі.

Також допомога на поховання пенсіонера не виплачується, якщо померлого ховали за державні кошти.

Що робити, якщо вам відмовили в допомозі на поховання пенсіонера

Для отримання грошової допомоги особа, що за власні кошти поховала померлого, повинна надати до Пенсійного фонду свідоцтво про смерть, в якому вже виправлена помилка або за рішенням суду.

Порядок виплати допомоги на поховання пенсіонера: які документи потрібно

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Заява про виплату. Зразок заяви про виплату допомоги на поховання можна завантажити та роздрукувати за цим посиланням. Паспорт громадянина України чи інший документ, що може посвідчити вашу особу. Довідка про смерть, яку зазвичай видає лікар або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть. Свідоцтво про смерть чи інший документ, який підтверджує факт смерті. Отримати його можна у Відділах державної реєстрації актів цивільного стану.

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