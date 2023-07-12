Допомога не слабшає: скільки українських військових вже підготувала Франція

Так, близько 5200 українських військових вже пройшли підготовку у Франції. Зокрема, 1600 з них навчалися у Польщі.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у своєму твітері.

"До кінця року їх буде майже 7000", – стверджує він.

Відомо, що українські бійці опановують техніку, яку передала Франція у межах військової допомоги. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси SAMP/T, колісні танки AMX-10 RC, артустановки Caesar тощо.

Українських військових вчать у Франції / Фото: Міністерство оборони Франції

Нагадаємо, вчора, 11 липня, під час саміту НАТО у Вільнюсі президент Франції Емануель Макрон повідомив про надання Україні далекобійних ракет SCALP. Вони значно підсилять ЗСУ у ході контрнаступу.

Згодом видання Reuters повідомило, що перші ракети вже надійшли до нашої країни. Попередньо, загальна кількість озброєння сягне 50 одиниць.

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