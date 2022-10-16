Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 2022 року: виплати зросли

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується і під час дії воєнного стану. 2022 року її розмір зріс. Читайте більше про це у матеріалі ТСН.ua.

За даними Фонду соціального страхування України, з початку 2022 року до них звернулося близько 80 тисяч жінок для отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Навіть під час дії воєнного стану фінансування цих виплат продовжується.

Також в Фонді зазначили, що розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами також зріс. Наразі середня декретна допомога складає 49,5 тисяч гривень (дані на серпень 2022 року). А це на 4,6 тисячі більше ніж в той же час минулого року.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами фінансується Фондом соціального страхування України і виплачується в повному обсязі одним платежем застрахованій особі. Виплати здійснюються на підставі листка непрацездатності, який підписується на 30 тижні вагітності.

Розмір декретної допомоги обчислюється таким чином: суму середньоденної заробітної плати потрібно помножити на кількість днів фактичного перебування жінки у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Зазвичай така відпустка триває 126 календарних днів. З них 70 днів до передбачуваного дня пологів та 56 днів після пологів. Однак, якщо пологи передчасні, багатоплідні або під час пологів виникають ускладнення, до основного листка непрацездатності додатково виписується ще один тривалістю 14 календарних днів. Вони також підлягають оплаті.

Нагадаємо, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами на 100% компенсує втрачений жінкою дохід (заробітну плату) незалежно від тривалості її страхового стажу. Однак, якщо жінка протягом 1 року перед настанням страхового випадку має стаж менше півроку, розмір допомоги розраховується по-іншому. Тут враховується нарахована заробітна плата (дохід), з якої сплачувалися страхові внески. Але не більше за розмір допомоги, обчислений з двократного розміру мінімального розміру зарплати.