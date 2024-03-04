Допомога постраждалим в Одесі, боєприпаси та зерновий коридор: Зеленський провів селектор

Ситуація на фронті складна, ЗСУ потрібно більше зброї.

Президент України провів щоденний селектор. Йшлося, зокрема, про ліквідацію наслідків обстрілу Одеси та Каховського, постачання зброї та аудит ЗСУ.

Про це написав український лідер Володимир Зеленський.

Як зауважив Зеленський, він отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі, де завершений розбір завалів.

"Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", – відзначив головнокомандувач.

Крім того, триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу.

"Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", – пише президент.

Також Зеленський заслухав міністра та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні. Вислухав доповідь Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Відзвітували також розвідки, СБУ та МВС.

"Зерновий коридор» продовжує демонструвати хорошу динаміку – наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", – резюмував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський звернувся до світу: "Мета Путіна – знищити Україну, а потім вас".

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