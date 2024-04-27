Допомога США складається з двох частин: в ОП розповіли деталі

Подоляк запевнив, що Україна не залишиться з Росією сам на сам.

Допомога від США на 61 млрд дол передбачає дві складові. Одна – це безпосередня військова допомога зі складів на суму понад 23-27 млрд дол. А друга – довгострокова програма.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає FREEДОМ.

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"На певну суму безпосередньо одразу зброя має приходити в Україну. Перший пакет на 1 млрд доларів уже схвалений і надається. До нього увійшли снаряди, боєприпаси для HIMARS та інша зброя. Це те, що є на складах. Потім за рахунок грошей, які в цьому пакеті передбачені, ці склади будуть поповнюватися з виробництв протягом якогось часу", – каже Подоляк.

Друга частина пакета – довгострокова, що дасть змогу Україні планувати дії хід війни на майбутнє. Йдеться про 6 млрд доларів.

"Тобто ситуативна потреба з однієї частини пакета закривається просто тут і зараз. Це поставки, які вже почалися, які вже йдуть в Україну з Польщі, Німеччини. А довгостроковий проєкт дає змогу планувати, що ми будемо робити через три місяці, через шість. Залежно від поставки вже замовленого обладнання", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, в середу, 24 квітня, президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет на майже 61 мільярд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван відповів, наскільки Україні вистачить цієї допомоги.

Видання Politico з посиланням на посадовців адміністрації президента США, які говорили на умовах анонімності, написало, що у Вашингтоні не вірять у перемогу України навіть з новою допомогою.

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