Допомога Україні: Блінкен заявив, що Конгрес ставить під загрозу всі попередні досягнення

Затримка з допомогою посилить віру Путіна в те, що він зможе пережити Україну і Захід.

Якщо Конгрес Сполучених Штатів не схвалить новий пакет допомоги для Україні, це поставить під загрозу досягнення ЗСУ та всі міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб Росія зазнала поразки у розв’язаній нею війні.

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Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної з генсеком НАТО пресконференції у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Все, чого досягли українці, і що ми допомогли досягти їм, опиниться під загрозою. І в разі відсутності цього додаткового фінансування ми надішлемо важливий та хибний меседж усім нашим противникам про те, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи й захисту демократії", - сказав глава американської дипломатії.

Крім того, Блінкен заявив, що такий розвиток подій посилить віру Путіна в те, що він зможе пережити Україну і Захід.

"Цього не станеться", - додав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що він не вірить, що США припинять військову та фінансову підтримку України, однак, якщо це і станеться — це "буде серйозна загроза" для Європи.

Крім того, ми раніше інформували, що до Києва прибули інспектори Міноборони США, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку для перевірки наданої Україні допомоги.

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