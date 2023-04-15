Допомога Україні, протести у Франції та вибух під час промови прем'єра Японії: головні новини ночі 15 квітня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі 15 квітня:
- Францію накрила нова хвиля протестів через пенсійну реформу Читати далі –>
- Під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії пролунав вибух (відео) Читати далі –>
- Ще одна країна підтримала трибунал РФ за воєнні злочини – Кулеба Читати далі –>
- Держави G7 нададуть Україні допомогу на суму понад 5 мільярдів доларів – Кабмін Читати далі –>
- Макрон підписав закон про пенсійну реформу – AFP Читати далі –>
- Штурм Капітолія: у США ув'язнили ще одного прихильника Трампа Читати далі –>
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