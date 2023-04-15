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Допомога Україні, протести у Франції та вибух під час промови прем'єра Японії: головні новини ночі 15 квітня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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624
Час на прочитання
1 хв
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Допомога Україні, протести у Франції та вибух під час промови прем'єра Японії: головні новини ночі 15 квітня

Францію накрила нова хвиля протестів / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі 15 квітня:

  • Францію накрила нова хвиля протестів через пенсійну реформу Читати далі –>
  • Під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії пролунав вибух (відео) Читати далі –>
  • Ще одна країна підтримала трибунал РФ за воєнні злочини – Кулеба Читати далі –>
  • Держави G7 нададуть Україні допомогу на суму понад 5 мільярдів доларів – Кабмін Читати далі –>
  • Макрон підписав закон про пенсійну реформу – AFP Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
624
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