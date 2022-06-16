Допомога Україні та ситуація з біженцями: головні новини ночі 16 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 16 червня:

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