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Допомога Україні та ситуація з біженцями: головні новини ночі 16 червня

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Допомога Україні та ситуація з біженцями: головні новини ночі 16 червня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 16 червня:

  • Оборонну допомогу Україні надають понад 40 країн. Про це йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій з нагоди виділення адміністрацією США $1 мільярда на військову допомогу ЗСУ. Читати далі –>
  • Канада передасть Україні запасні стволи для гармат Howitzer 777. Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади Читати далі –>
  • З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати Америки надали гуманітарної допомоги майже на 914 млн доларів. Про це написала у сервісі мікроблогів Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк. Читати далі –>
  • Управління Верховного комісара з прав людини ООН обговорило інформацію про насильну депортацію дітей з дитячих будинків на окупованих територіях Донбасу. Читати далі –>
  • За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 28 лютого до України повернулися 2 479 398 осіб. Читати далі –>

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