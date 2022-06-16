Допомога Україні та ситуація з біженцями: головні новини ночі 16 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 16 червня:
- Оборонну допомогу Україні надають понад 40 країн. Про це йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій з нагоди виділення адміністрацією США $1 мільярда на військову допомогу ЗСУ. Читати далі –>
- Канада передасть Україні запасні стволи для гармат Howitzer 777. Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади Читати далі –>
- З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати Америки надали гуманітарної допомоги майже на 914 млн доларів. Про це написала у сервісі мікроблогів Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк. Читати далі –>
- Управління Верховного комісара з прав людини ООН обговорило інформацію про насильну депортацію дітей з дитячих будинків на окупованих територіях Донбасу. Читати далі –>
- За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 28 лютого до України повернулися 2 479 398 осіб. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради