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Допомога Україні від Канади та помилка Bloomberg щодо вторгнення РФ. П'ять новин, які ви могли проспати

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Допомога Україні від Канади та помилка Bloomberg щодо вторгнення РФ. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Збройні сили Канади відправили до України літак C-177 Globemaster із нелетальною військовою допомогою для боротьби з агресією з боку Російської Федерації. Читати далі –>
  • Американське інформагентство Bloomberg помилково оприлюднило оголошення щодо вторгнення Росії до України. Читати далі –>
  • У НАТО заявили про відсутність консенсусу щодо членства України в Альянсі, однак підкреслили, що жодна третя сторона, зокрема РФ, не має права вето на рішення, яке стосується лише країни та організації, до якої вона хоче вступити. Читати далі –>
  • У США кількість пов'язаних із COVID-19 летальних випадків досягла позначки в 900 тисяч. Експерти вважають, що до квітня кількість жертв коронавірусу в країні може сягнути мільйона. Читати далі –>
  • У Мексиці заарештували злочинця зі списку "десяти найбільш розшукуваних ФБР втікачів" Октавіано Хуареса-Корро, який переховувався 16 років. Читати далі –>
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