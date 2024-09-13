Допомога Україні від США на 6 мільярдів доларів опинилась під загрозою - AP

США виділять кошти на фінансування української енергосистеми та гуманітарну допомогу.

Допомога Україні від Сполучених штатів Америки опинилася під загрозою, ці кошти можуть зникнути ще до кінця вересня.

Про це пише Associated Press.

Щоб уникнути загрози, Конгрес ухвалив рішення про розширення повноважень Пентагону стосовно відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.

"Білий дім звернувся до Конгресу з проханням включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці збираються ухвалити до кінця фінансового року (до 30 вересня), щоб профінансувати федеральний уряд і не допустити зупинення його роботи", - йдеться в повідомленні.

Як сподіваються посадовці, повноваження вдасться продовжити ще на рік.

Нагадаємо, днями раніше, США оголосили про новий пакет підтримки для України, що включає фінансування української енергосистеми та гуманітарну допомогу.

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