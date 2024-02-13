Допомога Україні від США: в уряді розповіли, як і куди витратять кошти

Зауважимо, що остаточно США ще не ухвалили законопроєкт про виділення коштів Україні.

У вівторок, 13 лютого, Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на цей рік в розмірі понад 60 млрд доларів. В українському планують більшу частину коштів витратити на оборонну підтримку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Основна частина суми (50 млрд доларів) — це оборонна підтримка. Буде ще більше зброї, техніки та боєприпасів для наших захисників. Інша частина допомоги буде спрямована на пряму бюджетну підтримку та інші програми, що допоможе Україні залишатися економічно стійкою", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль подякував сенаторам за позитивне рішення та розраховує на підтримку цієї допомоги в Палаті представників.

Варто зауважити, що остаточно США ще не ухвалили законопроєкт про виділення коштів Україні. Наразі текст документу направили до Палати представників, де має відбуватися голосування.

Нагадаємо, Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про виділення допомоги Україні.

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