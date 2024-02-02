Допомога Україні від ЄС, звільнення полонених та безпекові гарантії: головне зі звернення Зеленського

Сталися події, які додають державі сил. Йдеться про рішення ЄС щодо підтримки України, звільнення військовополонених та інше.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні, 2 лютого.

Довгоочікуване рішення Євросоюзу

На саміті ЄС погодили надання 50 мільярдів євро Україні та програму її підтримки на чотири роки. І це означає, що українці мають фінансові гарантії для нашої соціальної стабільності.

"Рішення ухвалене сьогодні на Європейській раді – на рівні лідерів. Заради нього команда України й наші друзі у Євросоюзі працювали достатньо глибоко та активно – різними каналами, на різних рівнях. Головне – саме зараз це рішення і саме одностайне рішення Європи. Я дякую всім нашим друзям, які допомагали, і, звичайно, – усій нашій команді, українським міжнародникам: уряд, Офіс, усі, хто був залучений", – сказав він.

У зверненні до Європейської ради лідер також нагадав і про дві інші цілі року:

створення відповідного Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру для підтримки спроможності оборони;

підготовка Глобального саміту миру у Швейцарії, до організації якого Зеленський запросив долучитися всіх лідерів європейської спільноти.

207 захисників вдома

Вчора, 1 лютого, відбулася дуже емоційна подія – звільнення наших бійців із полону. Зараз усі 207 хлопців уже в процесі реабілітації та відновлення. Кожному надається вся необхідна допомога. Хлопці вже на зв'язку з рідними, родини та близькі можуть їх відвідати.

"І щоразу, коли наші – вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Бувають різні ситуації, коли обмін може бути значно ускладнений. Хтось каже іноді, що й неможливий. Але ми шукаємо шляхи. Ми шукаємо посередників. І я вдячний усім, хто допомагає Україні. Команда України працює й далі, над наступними обмінами", – каже головнокомандувач.

Триває робота щодо безпекових гарантій для України

Сьогодні в Берліні відбувся черговий раунд перемовин – готується відповідна угода. Лідер подякував німецькій стороні за прагматичний і водночас ціннісний підхід.

"Працюємо також і з нашими іншими державами та вже бачимо, що вдається створення дуже розгалуженої, глибокої системи безпекових гарантій. В усіх тих сферах, які критичні для нормального життя будь-якої демократичної країни. І попереду – багато роботи щодо кожної такої угоди, щодо реалізації", – відзвітував Зеленський.

Україна може створити новий взірець забезпечення захисту держав вільного світу на той час, поки вони за межами дієвих безпекових альянсів.

"І, звичайно, працюємо, щоб отримати для нашої держави прогрес із НАТО – уже визначились із позицією України щодо очікуваних результатів саміту НАТО у Вашингтоні цього року", – підкреслив український президент.

Нагороди військовим

Головнокомандувач підписав одразу кілька нових указів про відзначення наших воїнів державними нагородами – 294 військових Збройних Сил України. Різні бригади, різні напрямки, але однаково життєво важливі бої.

"Хоробрість, без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів – усім захисникам і захисницям, усім, хто зміцнює оборону й допомагає.

Загалом від 24 лютого державними нагородами були відзначені вже майже 70 тисяч наших людей. Йдеться про представників Сил оборони й безпеки України, армії, Нацгвардії, СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби ДСНС, зовнішньо розвідки, УДО, Держспецзв'язку.

"І, звичайно, ГУР. Сьогодні, до речі, у хлопців черговий влучний результат – цього разу на морі. Ефектне поповнення російського придонного флоту. Дякую!", – зауважив президент.

Єдність, яка потрібна

Як наголосив український лідер, сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом, інституції Євросоюзу – у повній взаємодії.

"Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас – це чіткий сигнал через Атлантику, сигнал про те, що Європа бере на себе зобов'язання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки", – сказав він.

Зеленський подякував усім, хто відстоює свободою та додає свою особисту силу силі всієї України. Україна неминуче переможе.

Раніше в Офісі Президента сказали, що потрібно змінити для перемоги над РФ.

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