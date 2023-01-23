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Допомога Україні європейських країн та подробиці кривавої стрілянини в США: головні новини ночі 23 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
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Допомога Україні європейських країн та подробиці кривавої стрілянини в США: головні новини ночі 23 січня 2023 року

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 23 січня 2023 року: 

  • Міністр оборони Німеччини розповів, від чого залежите рішення про передавання танків Україні. Читати далі –>
  • Ефект доміно: у Палаті представників США закликали надати Україні танки, щоб підштовхнути до допомоги Німеччину Читати далі –>
  • Італія надасть Україні ракетний комплекс Samp-T та здійснить "деякі конфіденційні заходи" Читати далі –>
  • Кривавий китайський Новий рік: у США знайшли убивцю десяти осіб у Каліфорнії Читати далі –>
  • Берлін і Париж допомагатимуть Києву відповідно до ситуації на полі бою: декларація Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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