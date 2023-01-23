Допомога Україні європейських країн та подробиці кривавої стрілянини в США: головні новини ночі 23 січня 2023 року

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Головні новини ночі 23 січня 2023 року:
- Міністр оборони Німеччини розповів, від чого залежите рішення про передавання танків Україні. Читати далі –>
- Ефект доміно: у Палаті представників США закликали надати Україні танки, щоб підштовхнути до допомоги Німеччину Читати далі –>
- Італія надасть Україні ракетний комплекс Samp-T та здійснить "деякі конфіденційні заходи" Читати далі –>
- Кривавий китайський Новий рік: у США знайшли убивцю десяти осіб у Каліфорнії Читати далі –>
- Берлін і Париж допомагатимуть Києву відповідно до ситуації на полі бою: декларація Читати далі –>
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