Допомога від Ілона Маска: в Україні відбувся перший тест Інтернету Starlink

Допомога від Ілона Маска: в Україні відбувся перший тест Інтернету Starlink

Швидкість - до 200 Мбіт/с.

У Києві інженер Олег Кутков провів у себе вдома тест супутникового Інтернету Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кутков поясив, що придбав обладнання для отримання Інтернету давно, але досі воно не ловило сигнал.

"SpaceX Starlink працює в Києві, Україна! Приймач розмістив просто за моїм вікном, навіть без регулювання і з відключеними моторами. Максимальна швидкість деякий час була >200 Мбіт/с", - написав він.

Нагадаємо, до України прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink. До цього мільярдер вирішив допомогти Україні в боротьбі з російською агресією та подав сигнал супутникового інтернету Starlink на територію України.