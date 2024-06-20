Допомога від Південної Кореї: Коваленко оцінив потенціал в озброєнні

Нам така допомога дійсно не завадила б.

Південна Корея має серйозний потенціал в озброєнні. Зокрема, йдеться про БМП, САУ й танки.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ24" військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

Що може передати Південна Корея

танки Т-80У, які свого часу РФ передавала за борги Південній Кореї, 40 одиниць;

певна кількість БМП-3 та БТР-80;

САУ 155-го калібру К-9 Thunder та понад 1000 К55\K55A1.

"Загальна кількість – приблизно 2500. Серйозний потенціал. Навіть якщо нам було б передано 100-200 САУ – це вплинуло б на ситуацію на декількох ділянках фронту, могло б їх значно стабілізувати"

У них є і виробництво боєприпасів 155-го калібру. Щобільше, Південна Корея в цьому питанні є одним з лідерів у світі.

Нагадаємо, Південна Корея розгляне можливість постачання зброї Україні.

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