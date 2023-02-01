Допомога від США, протести у Франції та підтримка Британії: головні новини ночі 1 лютого

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Головні новини ночі 1 лютого:
- США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні вже на цьому тижні Читати далі –>
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У Міноборони Франції назвали три критерії для відправки винищувачів в Україну Читати далі –>
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Кількість загиблих внаслідок теракту в Пакистані зросла до 100 людей Читати далі –>
- У Франції понад 1 млн людей протестували проти підвищення пенсійного віку Читати далі –>
- Велика Британія закликає міжнародну спільноту посилити підтримку України Читати далі –>
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