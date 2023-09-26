Допомога від США Україні може сповільнитись та нічна атака дронами: головні новини ночі 26 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 26 вересня 2023 року:
- У Держдепі заявили, що "шатдаун" може вплинути на допомогу Україні Читати далі –>
- "За добу на Таврійському напрямку втрати ворога склали 176 осіб — Тарнавський Читати далі –>
- У низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу балістики та БпЛА Читати далі –>
- Німці розуміють, що могли опинитись на місці українців, тому готові допомагати надалі — Бербок Читати далі –>
- Україна зберігає двопартійну підтримку у Конгресі США — Кулеба Читати далі –>
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