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Допомога від США Україні може сповільнитись та нічна атака дронами: головні новини ночі 26 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Допомога від США Україні може сповільнитись та нічна атака дронами: головні новини ночі 26 вересня 2023 року

Сполучені Штати Америки / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 26 вересня 2023 року:

  • У Держдепі заявили, що "шатдаун" може вплинути на допомогу Україні Читати далі –>
  • "За добу на Таврійському напрямку втрати ворога склали 176 осіб — Тарнавський Читати далі –>
  • У низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу балістики та БпЛА Читати далі –>
  • Німці розуміють, що могли опинитись на місці українців, тому готові допомагати надалі — Бербок Читати далі –>
  • Україна зберігає двопартійну підтримку у Конгресі США — Кулеба Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2454
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