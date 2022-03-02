Допомогали окупантам: на Луганщині у держзраді звинуватили керівників селищної адміністрації

В умовах воєнного стану представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресорки.

Прокуратура Луганщини почала розслідування факту держзради керівників селищної військово-цивільної адміністрації на Луганщині.

Про це повідомляють на сайті прокуратури.

Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двох заступників за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).



Встановлено, що вони умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. В умовах воєнного стану представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресорки. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: