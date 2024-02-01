Допомогла фотопастка: на кордоні затримали чергову "партію" ухилянтів (відео)

Тепер порушників судитимуть відповідно до закону.

Група чоловіків намагалася незаконно потрапити до Молдови. Ухилянтів затримали прикордонники.

Про це повідомила ДПСУ.

На кордоні затримали чергову "партію" ухилянтів

"Порушників, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, зафіксувала фотопастка. Їх затримали прикордонники. Пізніше ще декількох чоловіків, які намагалася заховатися в лісосмузі, виявили неподалік кордону", – зазначили у відомстві.

Раніше військовий запропонував відповідальність для ухилянтів, які втекли за кордон.

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