"Допомогли" ухилянту за 25 тисяч доларів: у Дніпрі викрили адвоката та його помічницю

Зловмисники обіцяли вплинути на співробітників ТЦК та ВЛК, щоб виключити клієнта з військового обліку "за станом здоров'я".

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру військовослужбовцю, який також є адвокатом, та його спільниці в отриманні неправомірної вигоди та впливі на прийняття рішення посадовими особами (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від військовозобов'язаного суму у розмірі 25 тисяч доларів. За ці гроші зловмисники обіцяли своєму знайомому "вирішити питання" і допомогти йому уникнути мобілізації. Зокрема фігуранти планували вплинути на співробітників ТЦК та ВЛК, щоб отримати медичний висновок про непридатність свого "клієнта" до проходження військової служби та виключити його з військового обліку.

Також підозрюваний через свої зв’язки в ТЦК та СП отримав пусті бланки повісток, які продав іншим ухилянтам за 45 тисяч гривень, щоб вони могли деякий час уникати мобілізації за допомогою підроблених документів.

Наразі підозрювані затримані. Найближчим часом суд має обрати їм запобіжний захід.

Розслідування справи триває. Зокрема встановлюється можлива причетність до злочинної схеми співробітників ТЦК та СП.

Нагадаємо, командир військової частини нарахував своїм підлеглим майже 400 тисяч гривень зарплат та премій за будівництво власного будинку та магазину. Підприємливому командиру повідомлено про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень.

Читайте також: