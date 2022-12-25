Допомогти у скруті: у Луцьку подбали про людей, які опинилися у складних життєвих обставинах

У гості не з пустими руками.
Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" закупив та передав майже чотири тисячі продуктових наборів. Допомогти насамперед вирішили самотнім пенсіонерам та людям з інвалідністю. Таку ініціативу організовують уже вдруге.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Міська влада Луцька та фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" закупили чотири тисячі продуктових наборів для самотніх пенсіонерів та людей з інвалідністю.
"Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" від початку війни уже вдруге допомагає конкретно цій категорії з продуктовими наборами. Адже саме вони потребують найбільшої нашої уваги і підтримки", - сказала Катерина Шкльода, голова правління фонду.
Цього разу набори поповнилися важливими продуктами, які нині на часі. Додалися такі речі, які зараз необхідні, стратегічні запаси - сірники та свічка
Невеличке свято для своїх підопічних організовують просто у територіальному центрі. Тут спілкуються і колядують.
Усім, хто не може прийти сюди по продукти, соцпрацівники принесуть їх додому.
Чотири тисячі наборів у терцентрі планують роздати за два тижні. Аби встигнути до різдвяних свят і бодай трішки підтримати тих, хто цього потребує.
Нагадаємо, волонтери відновили будинок пенсіонерів, які вдруге за життя залишаються без домівки.
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