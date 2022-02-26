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Допомогти з житлом і з речами: в Україні створено сервіс для допомоги біженцям зі сходу через напад РФ

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Допомогти з житлом і з речами: в Україні створено сервіс для допомоги біженцям зі сходу через напад РФ

фото / Майя Санду, Twitter

В Україні створили сервіс для допомоги біженцям.

Росія оголосила Україні війну і підло обстрілює мирні міста. Тисячі людей терміново евакуюються до більш безпечних регіонів. Більшість із них не має, де безпечно перечекати складні часи.

Задля допомоги біженцям з регіонів, де точаться бої,організували спеціальний сервіс "Прихисток". Українці можуть допомогти співгромадянам із розміщенням.

"Сьогодні всі ми маємо бути максимально зібраними, об'єднаними та підтримувати один одного.
Якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співгромадян у скруті - тисніть на кнопку "Надати житло". Якщо ви потребуєте прихистку - тисніть кнопку "Знайти житло". Консолідуйтесь, допомагайте та підтримуйте один одного. Разом переможемо! Поширюйте інформацію про ініціативу серед знайомих", - говорять творці сервісу.

Сервіс працює за посиланням.

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