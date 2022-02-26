Допомогти з житлом і з речами: в Україні створено сервіс для допомоги біженцям зі сходу через напад РФ

Допомогти з житлом і з речами: в Україні створено сервіс для допомоги біженцям зі сходу через напад РФ

В Україні створили сервіс для допомоги біженцям.

Росія оголосила Україні війну і підло обстрілює мирні міста. Тисячі людей терміново евакуюються до більш безпечних регіонів. Більшість із них не має, де безпечно перечекати складні часи.

Задля допомоги біженцям з регіонів, де точаться бої,організували спеціальний сервіс "Прихисток". Українці можуть допомогти співгромадянам із розміщенням.

"Сьогодні всі ми маємо бути максимально зібраними, об'єднаними та підтримувати один одного.

Якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співгромадян у скруті - тисніть на кнопку "Надати житло". Якщо ви потребуєте прихистку - тисніть кнопку "Знайти житло". Консолідуйтесь, допомагайте та підтримуйте один одного. Разом переможемо! Поширюйте інформацію про ініціативу серед знайомих", - говорять творці сервісу.

Сервіс працює за посиланням.

Зазначимо:

За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

танки - до 80 одиниць;

бойові броньовані машини різних типів — 516;

літаки - 10;

гелікоптери — 7;

особового складу — 2800.

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