Допомогу Україні затримує "невелика меншість": Байден – про зустріч із конгресменами

Джо Байден розповів, як минула зустріч з членами обох палат Конгресу, на якій обговорювали подальшу військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден за результатами зустрічі з законодавцями щодо необхідності подальшої підтримки України заявив, що це питання у Конгресі блокує "невелика меншість".

Про це він сказав журналістам перед вильотом із Білого дому, передає "Укрінформ".

"Я думаю, переважна більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні. Питання полягає в тому, чи буде невелика меншість затримувати її, що стане катастрофою", – наголосив президент США.

Говорячи про зустріч із законодавцями, що відбулась напередодні і під час якої обговорювалося питання подальшої підтримки України, Байден також зауважив, що вона "пройшла добре".

Нагадаємо, у середу, 16 січня, президент США Джо Байден зустрівся з членами обох палат Конгресу, щоб обговорити важливість ухвалення його запиту, який містить, зокрема, понад $60 млрд на підтримку України. На зустрічі були присутні спікер Палати представників, голови та провідні члени комітетів з питань міжнародних відносин, розвідки, збройних сил та асигнувань обох палат. Байден наголосив на важливості ухвалення рішень у Конгресі для забезпечення України необхідними ресурсами, у тому числі засобами протиповітряної оборони та артилерії, для захисту від вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що Байден заявив, що якщо представники Республіканської партії США продовжать блокували законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів допомоги Україні, їм доведеться “багато за що заплатити”.

Крім того, ми раніше інформували, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що союзники та партнери Сполучених Штатів надихаються тим, як Вашингтон допомагає Києву у його протистоянні російській агресії, і припинення допомоги може стати поганим прикладом для інших.

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