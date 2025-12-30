БаДМ передав допомогу для онкохворих

Реклама

БаДМ — один з найбільших дистриб’юторів медикаментів по всій Україні — знає, наскільки важливими є безперервність лікування та своєчасний доступ до ліків. Аби допомогти тяжкохворим пацієнтам, БаДМ закупив майже 100 флаконів препарату для лікування хронічного лімфолейкозу на суму 8 млн грн та безкоштовно передав для онкоцентрів у Дніпрі та Києві.

За даними МОЗ, хронічний лімфолейкоз — одне з найпоширеніших онкологічних захворювань крові. Хвороба досі вважається невиліковною, проте сучасна медицина дозволяє контролювати перебіг, подовжувати періоди ремісії та зберігати якість життя пацієнтів.

Проблема доступу до терапії

В Україні лікування хронічного лімфолейкозу здійснюється відповідно до міжнародних клінічних протоколів, однак окремої державної програми, яка б системно забезпечувала пацієнтів сучасними препаратами, наразі немає. Через це доступ до інноваційної терапії часто залежить від наявності ліків у медзакладах або можливостей самих пацієнтів.

Реклама

«На практиці ми часто стикаємося з ситуацією, коли схема лікування підібрана правильно, але можливість її реалізувати залежить від наявності препарату. Саме безперервність постачання визначає, чи зможе хворий пройти курс повністю», — підкреслює заступник генерального директора з медичної частини Дніпровської міської лікарні №4 Інна Куслій.

Передані препарати для лікування хронічного лімфолейкозу допоможуть десяткам людей

Середня тривалість терапії близько пів року — це шість циклів по 28 днів. Для повного курсу лікування потрібно 8–9 флаконів препарату, кожен із яких коштує майже 100 тисяч гривень. Загальна вартість робить його фінансово недоступним для більшості людей.

Ліки, які передала компанія БаДМ онкохворим, дозволили десяткам людей у Дніпрі та Києві продовжити лікування відповідно до міжнародних стандартів.

Своєчасна терапія дозволяє покращити якість життя хворим на лімфолейкоз

«Застосування цього засобу дозволяє досягти глибшої відповіді на терапію та подовжити період ремісії. Для пацієнтів із хронічним лімфолейкозом надзвичайно важливо отримувати курс без перерв і в повному обсязі», — зазначає головний онкогематолог Київського обласного онкодиспансеру Ірина Гартовска.

Реклама

Досвід пацієнтів: надія на ремісію

Самі онкохворі зізнаються: після встановлення діагнозу найскладніше — не втратити час.

Пацієнти тепер мають можливість лікуватися згідно міжнародних стандартів

«Коли я дізнався про свій недуг, був у розпачі. Життя перевернулося в один день. Перерва або неповне лікування дуже лякають — можна втратити ефект. Самостійно придбати такі препарати я ніяк би не зміг. Я дуже ціную допомогу від БаДМ, яка дала змогу продовжити лікування безкоштовно», — розповідає пацієнт дніпровської міської лікарні №4 Сергій Больбот.

Курс лікування дає надію на тривалі періоди ремісії

Пацієнт Київського обласного онкодиспансеру додає: «Ми вже розпочали лікування цим препаратом. Серед інших запропонованих варіантів він підійшов мені найбільше. Я почуваюся значно краще й сподіваюся, що позитивна динаміка збережеться й надалі», — ділиться Сергій Мусійчук.

Соціальна відповідальність бізнесу

В.о. генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитро Бабенко наголошує, що така ініціатива є усвідомленою позицією компанії:

«Працюючи у сфері охорони здоров’я, ми розуміємо, що за кожним препаратом стоять людські життя. Коли доступ до необхідних ліків обмежений через високу вартість, бізнес має брати на себе частину відповідальності, допомагаючи пацієнтам отримати шанс на стабільний стан і майбутнє».

Реклама

Довідка: БаДМ — національний фармацевтичний дистриб’ютор, який постачає ліки до понад 18 000 аптек і медзакладів України. Компанія працює на ринку вже понад 30 років і має відкриті вакансії по всій країні.