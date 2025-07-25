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Допомога до пологів і після: які виплати пропонує новий законопроєкт
Нові виплати для вагітних і доглядальників дітей можуть з’явитися вже найближчим часом.
Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради новий законопроєкт №13532, який передбачає комплексну підтримку сімей із дітьми.
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Йдеться про фінансову допомогу вагітним жінкам і тим, хто доглядає дитину до одного року. Уряд сподівається таким чином не лише підтримати молоді родини, а й стимулювати народжуваність в Україні.
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, документ передбачає нові грошові виплати, зокрема:
7 тисяч гривень щомісяця — для вагітних жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного страхування;
7 тисяч гривень щомісяця — одному з батьків, опікуну, бабусі чи дідусю, які доглядають за дитиною до 1 року;
фінансова допомога «єЯсла» — для тих, хто повертається на роботу після досягнення дитиною 1 року.
Законопроєкт також має на меті забезпечити можливість поєднувати професійну діяльність із вихованням дитини, що особливо актуально для молодих батьків. Остаточний розмір виплат буде затверджено Кабінетом Міністрів після ухвалення документу.
Нагадаємо, 7 липня Кабмін ухвалив рішення про запуск «Пакунка школяра» — виплати 5000 грн на придбання всього необхідного для першокласників, які навчатимуться в офлайн-форматі. Як батькам отримати виплату — розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.