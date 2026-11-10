Допомога колцентрам і наркошопам U420: ОГП взявся за прокурорів після новин про «Карфаген»

Офіс генерального прокурора / © Офіс Генерального прокурора

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Виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський видав наказ про службове розслідування після нових одкровень у резонансній операції «Карфаген». Перевірка стосується можливого сприяння прокурорів поверненню вилученого майна незаконних колцентрів і мережі наркошопів U420.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Ковальський доручив провести службове розслідування за фактами, які стали відомі під час другого етапу операції «Карфаген».

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«Підставою стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про можливе сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого у кримінальних провадженнях щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420», — йдеться в повідомленні ОГП.

У межах розслідування перевірять можливе використання працівниками прокуратури службових повноважень або статусу у власних інтересах. Також з’ясують, чи могли вони впливати на службову діяльність інших осіб або вчиняти інші неправомірні дії.

За підсумками перевірки, якщо для цього будуть відповідні підстави, Офіс генпрокурора ухвалить рішення в межах своїх повноважень.

Водночас наголошується, що сам факт початку службового розслідування не свідчить про вже встановлену причетність будь-кого до правопорушення.

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Справа «Карфаген» — що відомо про «дахування» колцентрів та U420

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили масштабну злочинну організацію, яка об’єднала кримінал і високопосадовців правоохоронних органів — зокрема СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції. Угруповання, організоване чоловіком на прізвисько «Кримінал» спільно з лідером наркокартелю «Хімпром» «Мексиканцем» створило систему «даху» для нелегального бізнесу в Україні.

Під захистом такого «даху» працювала мережа зі щонайменше 52 шахрайських колцентрів, які сплачували щомісячну данину у криптовалюті (по 7000 дол. з кожного центру) правоохоронцям за уникнення обшуків. Крім того, угруповання займалося наркоторгівлею через мережу магазинів U420, виробництвом фальшивих євро, а також замовними викраденнями людей, катуваннями та вимаганням мільйонів доларів, маючи повний доступ до службових баз даних і камер спостереження завдяки зв’язкам із людьми в погонах.

За версією слідства, високопосадовці СБУ, зокрема генерал-майор на псевдо «Акім», забезпечували угрупованню захист на найвищому рівні та допомагали вирішувати питання з судами, прокуратурою і поліцією, отримавши за свої «послуги» мільйони USDT на криптогаманці.

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