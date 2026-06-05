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Допомога Україні від США та вибухи на тимчасово окупованих територіях: головні новини ночі 5 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 червня 2026 року:
У Луганську після вибухів спалахнула масштабна пожежа: під ударом могла опинитися нафтобаза Читати далі –>
В окупованому Вуглегірську пролунали вибухи: повідомляють про пожежу на підстанції Читати далі –>
Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч: лист президента України передадуть в ООН та ОБСЄ Читати далі –>
Європа потребує України не менше, ніж Україна потребує Європи — The Economist Читати далі –>
Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні та нові санкції проти Росії Читати далі –>
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