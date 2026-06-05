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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1087
Час на прочитання
1 хв

Допомога Україні від США та вибухи на тимчасово окупованих територіях: головні новини ночі 5 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 червня 2026 року:

  • У Луганську після вибухів спалахнула масштабна пожежа: під ударом могла опинитися нафтобаза Читати далі –>

  • В окупованому Вуглегірську пролунали вибухи: повідомляють про пожежу на підстанції Читати далі –>

  • Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч: лист президента України передадуть в ООН та ОБСЄ Читати далі –>

  • Європа потребує України не менше, ніж Україна потребує Європи — The Economist Читати далі –>

  • Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні та нові санкції проти Росії Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1087
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