ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 листопада 2026 року:

Канада оголосила про нову військову допомогу Україні на $120 млн: що отримають ЗСУ Читати далі –>

Росія продовжить удари по мостах через Дніпро: військовий оглядач попередив про небезпеку Читати далі –>

Потужний землетрус стався у Румунії: поштовхи відчули в Молдові, повідомляють і про коливання в Україні Читати далі –>

Удар по Кримському мосту показав нові можливості України: військовий оглядач пояснив, що змінилося Читати далі –>