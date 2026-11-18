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Допомога від Канади та поштовхи землетрусу: головні новини ночі 18 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 листопада 2026 року:
Канада оголосила про нову військову допомогу Україні на $120 млн: що отримають ЗСУ Читати далі –>
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Потужний землетрус стався у Румунії: поштовхи відчули в Молдові, повідомляють і про коливання в Україні Читати далі –>
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