Допомога військовим у разі звільнення: хто ризикує залишитися без виплат

Під час звільнення з військової служби військовослужбовці мають право на низку обов’язкових виплат, передбачених законодавством. Йдеться не лише про одноразову грошову допомогу, а й про компенсації за невикористані відпустки, неотримане речове майно та інші нарахування, які військова частина повинна виплатити в день звільнення.

Про це нагадали у Міноборони.

Контрактники та кадрові військові можуть отримати виплату у розмірі 50% або 25% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. У Міноборони України уточнили, що під час розрахунку враховується саме місячне грошове забезпечення, встановлене на день звільнення. Тобто не враховуються разові винагороди та бойові надбавки.

Хто отримає виплату в 50% або 25% від грошового забезпечення

Для контрактників і кадрових військовослужбовців передбачено три основні варіанти нарахування допомоги. Перший — 50% місячного забезпечення за кожен повний рік служби незалежно від вислуги.

Таку виплату можуть отримати ті, хто звільняється:

за станом здоров’я

якщо уклали контракт до завершення особливого періоду або до оголошення демобілізації, прослужили за ним щонайменше 24 місяці та не захотіли продовжувати службу

якщо контракт військового був продовжений понад визначені строки до завершення особливого періоду або демобілізації, а від моменту такого продовження він прослужив не менше 18 місяців і не виявив бажання служити далі

якщо звільнення відбувається через завершення особливого періоду або оголошення демобілізації, а військовий не хоче підписувати новий контракт. Це стосується тих, хто проходив службу за контрактом, укладеним на умовах, визначених законом «Про військовий обов’язок і військову службу»

Для мобілізованих під час воєнного стану діє окремий порядок: 4% місячного забезпечення за кожен місяць служби, але не менше ніж 25% місячного грошового забезпечення.

Компенсація за невикористані відпустки

У разі звільнення військовослужбовцю також повинні компенсувати всі невикористані дні щорічних та додаткових відпусток.

Юристи звертають увагу, що нерідко військові частини не враховують додаткову відпустку учасника бойових дій — 14 календарних днів на рік. Водночас компенсація за ці дні також передбачена законом.

Кількість днів відпустки та сума компенсації мають бути вказані у наказі про звільнення.

Які документи потрібні для отримання виплат

Для оформлення компенсацій та допомоги військовим треба надати:

довідку про вислугу років

копію контракту

грошовий атестат

документи про невикористані відпустки

медичні виписки

посвідчення УБД

банківські реквізити

Раніше повідомлялося, що нардепи пропонують встановити гарантований мінімум виплат військовим на рівні 150% від середньої зарплати. Депутати вже розробили схему автоматичного перерахунку та знайшли кілька джерел фінансування.

