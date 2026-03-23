Допомога ВПО: уряд оновив правила нарахування виплат

Уряд вніс корективи до порядку надання допомоги на проживання для ВПО. Розширено коло отримувачів і терміни підтримки.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зокрема, найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати виплати ще на шість місяців довше, ніж було передбачено раніше.

Окремо посилюється підтримка дітей із числа внутрішньо переміщених осіб: виплата призначатиметься незалежно від доходу родини від 1 лютого 2026 року, якщо відповідну заяву подано до 1 травня 2026 року.

Також оновлено підхід до перегляду виплат для непрацездатних ВПО, яким раніше було припинено допомогу через перевищення граничного доходу. Через зростання прожиткового мінімуму вони зможуть повторно подати документи на перегляд.

«У разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати будуть нараховані від 1 січня 2026 року. Якщо звернутися пізніше, нарахування відбуватиметься від місяця подання заяви», — зазначає Свириденко.

