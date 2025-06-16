Допомога ЄС для України значно зросла: чи вдалося заповнити прогалину у постачаннях США

Військова допомога для України / © ТСН.ua

Реклама

Україна нещодавно отримала значно більше допомоги від Європи, ніж на початку 2025 року, тоді як США від лютого не надавали Києву жодної допомоги.

Про це йдеться в актуальному аналізі Інституту світової економіки (IfW) у місті Кіль, повідомляє Die Zeit.

За даними інституту, у березні та квітні військова, фінансова та гуманітарна допомога для України від Європи сягнула близько 20,2 морд євро. Для порівняння: у січні та лютому ця сума становила приблизно 6,7 млрд євро.

Реклама

Зазначається, що водночас США від лютого не надавали Україні жодної допомоги.

«Це вражає, що Європі вдалося заповнити цю прогалину», — прокоментував верівник проєкту Крістоф Требеш.

Однак, за його словами, ще належить з’ясувати, чи йдеться про тимчасове зростання.

Німецьке видання також зауважило, що від січня до квітня 2025 року обсяг допомоги ФРН для України сягнув 650 млн євро, що становить зниження приблизно на 70% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Реклама

Нагадаємо, на початку травня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС може наростити обсяги військової допомоги Україні, якщо США відмовляться продовжувати це робити. Один із варіантів — закупівля озброєння безпосередньо в українських виробників.

За оцінками канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Європа не зможе повністю компенсувати підтримку США для України. За його словами, для досягнення миру потрібне надання американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський 16червня заявив, що без допомоги від США державі було б дуже складно жити і боротися за життя. Він сподівається домовитися про купівлю озброєння у Сполучених Штатів під час зустрічі з президентом країни Дональдом Трампом.