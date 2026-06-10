Допомогло фото на телефоні: на Прикарпатті викрили 65-річного чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство над дітьми

На Прикарпатті заарештували 65-річного чоловіка за насильство над малолітніми

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На Прикарпатті затримали 65-річного чоловіка, якого підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над дітьми.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та поліції Прикарпаття.

За даними слідства, насильство тривало кілька років. Починаючи з 2022 року, житель Івано-Франківська регулярно приїжджав до одного із сіл області, де мав будинок для відпочинку.

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Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховувалися діти.

Після цього під різними приводами запрошував малолітніх до свого будинку, де вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Наразі відомо про двох потерпілих хлопчиків. На момент вчинення злочинів їм було 8 та 11 років.

Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям.

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Чоловіка затримали 6 червня. Йому інкримінують сексуальне насильство, вчинене повторно щодо осіб, які не досягли 14-річного віку, не пов’язаних із проникненням в тіло.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованими статтями йому загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві зловмисник «купив» у горе-матері за $100 п’ятирічну доньку і зґвалтував її.

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