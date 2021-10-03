“Допоможіть, мого тата зарізав знайомий”: в Маріуполі чоловік на очах у дітей вбив хлопця колишньої дружини і забарикадувався з донькою

“Допоможіть, мого тата зарізав знайомий”: в Маріуполі чоловік на очах у дітей вбив хлопця колишньої дружини і забарикадувався з донькою

Чоловік відмовлявся спілкуватися з правоохоронцями і погрожував "всіх вбити".

У Маріуполі громадянин зарізав чоловіка на очах у дев'ятирічної доньки, після чого забарикадувався з нею в під'їзді з вогнепальною зброєю.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Донецькій області.

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Як стало відомо, в поліцію звернулася дівчина, яка повідомила, що її батька вбили.

“Допоможіть, мого тата зарізав знайомий”, — таке повідомлення надійшло до поліції Маріуполя. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, виявила на кухні тіло 45-річного чоловіка з сімома ножовими пораненнями. Було встановлено, що до потерпілого та його дружини прийшов її колишній чоловік. У квартирі також перебували дві дівчинки 12 та 9 років”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Між чоловіками виник конфлікт. Не впоравшись з емоціями, громадянин вбив знайомого на очах у своєї доньки. Після чого втік разом з дитиною. Згодом його знайшли в одному з будинків в центральній частині міста.

“Поліція оточила будинок, проте наблизитися до правопорушника було неможливо. Він засів на сходах, що вели до підвалу, разом із донькою та двома “стволами” вогнепальної зброї”, — додали в управлінні поліції.

З підозрюваним у вбивстві правоохоронці намагалися вести переговори. Однак ніякого результату це не дало — чоловік погрожував "всіх вбити". Зупинити його зміг знайомий, з яким зв'язалися правоохоронці.

“42-річний Вадим Бодня ризикнув собою заради дитини, зміг знайти підхід до товариша та вивів налякану дівчинку. З нею працюватимуть психологи. За декілька секунд фігурант був затриманий. У нього вилучено ніж зі слідами крові, пістолет та саморобну зброю. Крім цього, на вулиці поліція знайшла скривавлені джинси, які підозрюваний викинув у спробі позбутися доказів вбивства”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області Донецької області.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю") і ч. 1 ст. 345 ("Погроза щодо працівника правоохоронного органу") КК України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що під Києвом затримали чоловіка, який жорстоко побив і зґвалтував жінку.

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