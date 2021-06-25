"Допоможіть, моя дівчина наковталася пігулок": у Запоріжжі копи врятували містянку від самогубства (відео)

"Допоможіть, моя дівчина наковталася пігулок": у Запоріжжі копи врятували містянку від самогубства (відео)

Дівчина випила ліки і замкнулася у квартирі.

У Запоріжжі патрульні врятували дівчину, яка вирішила звести рахунки з життям. Містянка наковталася пігулок і зачинилася у квартирі.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Запорізької області.

Учора, 24 червня, патрульних надійшов виклик від хлопця, який повідомив, що його дівчина намагається звести рахунки з життям.

“Моя дівчина наковталася пігулок, щоб вкоротити собі віку. Двері не відчиняє. Допоможіть”, — благав заявник.



Коли інспектори прибули на місце, до них підбіг схвильований чоловік. Він розповів, що його дівчина випила велику кількість ліків і зачинилася в оселі зсередини. Патрульні викликали швидку.

Далі співробітники поліції зняли захисну решітку на вікні, щоб потрапити в кімнату. Сам заявник розбив вікно і поранив ногу. Патрульні наклали йому джгут, щоб зупинити кровотечу, і викликали ще одну бригаду медиків.

Після цього патрульні потрапили всередину. Обох громадян передали медикам.

Нагадаємо, що столичні патрульні врятували 17-річного хлопця, який намагався вчинити самогубство.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання