"Допоможіть, у дитини висока температура": у Миколаєві копи екстрено супроводили хлопчика до лікарні

"Допоможіть, у дитини висока температура": у Миколаєві копи екстрено супроводили хлопчика до лікарні

Батько дитини звернувся до поліцейських.

У Миколаєві батько дитини підбіг до поліцейського авто і попросив копів про допомогу. Чоловік просив допомогти їм швидко дістатись до лікарні.

Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, 6-річний хлопчик мав проблеми з диханням і виникли ускладнення.

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Правоохоронці оперативно супроводили авто з дитиною в медичний заклад для надання кваліфікованої допомоги.

Нагадаємо, під Миколаєвом копи екстрено супроводили 3-річну дитину до лікарні. Хлопчика вкусила собака і він стікав кров’ю.

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