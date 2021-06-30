"Допоможіть, у дитини висока температура": у Миколаєві копи екстрено супроводили хлопчика до лікарні

Батько дитини звернувся до поліцейських.
У Миколаєві батько дитини підбіг до поліцейського авто і попросив копів про допомогу. Чоловік просив допомогти їм швидко дістатись до лікарні.
Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, 6-річний хлопчик мав проблеми з диханням і виникли ускладнення.
Правоохоронці оперативно супроводили авто з дитиною в медичний заклад для надання кваліфікованої допомоги.
Нагадаємо, під Миколаєвом копи екстрено супроводили 3-річну дитину до лікарні. Хлопчика вкусила собака і він стікав кров’ю.