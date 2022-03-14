"Допоможіть Україні змусити Путіна зазнати невдачі, і ви відвернете велику війну": Кулеба звернувся до партнерів

"Допоможіть Україні змусити Путіна зазнати невдачі, і ви відвернете велику війну": Кулеба звернувся до партнерів

Партнери повинні застосувати ще більше санкції проти Росії та ізолювати її повністю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчергове звернувся до міжнародних партнерів із закликом допомогти Україні у боротьбі проти Росії.

Він наголосив, що світові країни повинні застосувати ще більше санкції проти Росії та ізолювати її повністю.

Про це він написав у Twitter.

"Тим, хто за кордоном боїться бути «втягнутим у Третю світову війну». Україна успішно чинить опір. Нам потрібно, щоб ви допомогли нам боротися. Забезпечте нас усією необхідною зброєю. Застосуйте більше санкцій до Росії та повністю її ізолюйте. Допоможіть Україні змусити Путіна зазнати невдачі, і ви відвернете велику війну", - написав він.